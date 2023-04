Fußball-Landesliga VfB 03-Reserve lädt zum Verfolgerduell

VfB 03 Hilden II – Holzheimer SG. In der Landesliga, Gruppe 1, fehlt dem FC Büderich theoretisch noch ein Punkt, um den Aufstieg in die Oberliga perfekt zu machen. Dahinter streiten sich vier Teams um den fürs Vereinsprestige und den „Briefkopf“ nicht unerheblichen Vizemeistertitel. Vor Viersen (4.) und Amern (5.) haben Hilden und Holzheim aktuell die beste Ausgangsposition. Der Zweite (38 Punkte) empfängt am Sonntag um 13 Uhr auf dem Sportplatz Hoffeldstraße den nur einen Zähler zurückliegenden Tabellendritten. Mehr Verfolgerduell geht demnach nicht. Deshalb scheint der Ausgang dieser Partie auch völlig offen.