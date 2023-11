Gianluca de Meo fehlt gesperrt VfB 03 Hilden II hofft auf das Gesetz der Serie

ASV Süchteln – VfB 03 Hilden II. Alles andere als ein Lieblingsgegner – das sind die Süchtelner für die VfB 03-Reserve. Deren letzter Sieg, ein 1:0 auf gegnerischem Platz, datiert vom 10. September 2021. Das Rückspiel am Hoffeld ging 2:3 verloren und in der vergangenen Saison reichte es in den zwei Duellen nur zu einem Punkt. Am Sonntag ab 15.30 Uhr auf der Sportplatzanlage an der Hindenburgstraße also das nächste Aufeinandertreffen. Wohl auf dem dortigen Naturrasenplatz.