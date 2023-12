Mirek-Team will Hinrundensieg wiederholen VfB 03-Zweite erwartet ein enges Duell in Amern

VSF Amern – VfB 03 Hilden II. Am 6. August startete die VfB 03-Zweite mit dem 3:2-Heimsieg gegen Amern erfolgreich in die Saison. Während die Hildener seitdem eine ordentliche Rolle im oberen Tabellendrittel spielen, zählt der vom erfahrenen Willi Kehrberg (61) trainierte VSF als Tabellenvierzehnter (21 Punkte) zu den Klubs, die sich Sorgen um den Klassenerhalt machen müssen. Am vergangenen Spieltag setzte es, nach dem vermeintlich schon vorentscheidenden 1:4-Rückstand, gegen Süchteln durch die späten Gegentore von Malte Knop und Niklas Thobrock eine knappe 3:4-Niederlage.