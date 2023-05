Fußball VfB 03-Zweite bestreitet noch ein letztes Testspiel

Vor zwei Wochen feierte der VfB 03 Hilden II mit dem 4:0-Heimsieg gegen Oberliga-Aufsteiger FC Büderich die Vizemeisterschaft in der Landesliga, Gruppe 1. Seitdem blieben die Hildener im Training. „Zweimal in der Woche absolvierten wir unsere Einheiten, lassen die Saison allmählich ausklingen. Es stand zwar der Spaß am Fußball im Vordergrund, aber die Jungs sind trotzdem mit Feuereifer bei der Sache“, sagte Manuel Mirek. Der Chefcoach schickt seine Mannschaft an diesem Sonntag ein letztes Mal ins Rennen. Um 13 Uhr steht auf dem Sportplatz Weyersberg (Kotter Straße) noch die Partie beim DV Solingen an, der als Aufsteiger in der Landesliga, Gruppe 2, am Ende auf Rang vier landete.