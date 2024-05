Der Vizetitel in der Landesliga rückt näher VfB 03 Hilden II besiegt MSV mit letzter Kraft

VfB 03 Hilden II – MSV Düsseldorf 2:1 (1:0). Die vor dem Anpfiff selbst gesteckten Ziele wurden erreicht. Der siebte Sieg in Serie ebenso wie die Reduzierung des Punkterückstands zum Tabellenzweiten SC Kapellen auf jetzt nur noch einen Zähler. Der Weg der VfB 03-Reserve dorthin verlief gleichwohl beschwerlich. In erster Linie, weil die bereits als Absteiger feststehende Elf von Coach Mohamed Rifi Moral bewies, sich keineswegs nur als Punktelieferant sah, kämpferisch und läuferisch eine ganze Menge in die Waagschale warf.