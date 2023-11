Calvin Mockschan kurbelt das Hildener Spiel an VfB 03 Hilden II besiegt DV Solingen mit Mühe

VfB 03 Hilden II – DV Solingen 3:1 (1:1). Erst mit dem Treffer von Mittelfeldspieler Lukas Lier, der sich in der Nachspielzeit beherzt durchsetzte und aus halblinker Position in die kurze Ecke traf, war das Landesliga-Derby entschieden. Was Trainer Manuel Mirek vor der Partie eingefordert hatte, setzten die Hildener, wenn auch mit einigen Problemen, doch noch erfolgreich um.