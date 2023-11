Das Landesliga-Team will jetzt in der Erfolgsspur bleiben VfB 03-Zweite arbeitet am fünften Sieg in Serie

VfB 03 Hilden II – DJK Fortuna Dilkrath. Im Rückblick hätten sie beim VfB 03 II auf den zwischenzeitlichen Negativtrend von drei Niederlagen in Serie gerne verzichtet. Gingen in dieser Phase doch unnötig Punkte verloren, die dem Team jetzt gut zu Gesicht stehen würden. Andererseits taten die Hildener durch die sich direkt anschließende Serie mit vier Dreiern hintereinander (und 9:1 Toren) nicht nur was fürs Punktekonto, sondern auch einiges für ihr Selbstvertrauen. Und genau diesen wieder zurückgekehrten Glauben an die eigene Stärke will das Team der Trainer Manuel Mirek und Sven Otto am morgigen Samstag unter Beweis stellen. Anstoß ist um 16 Uhr auf dem Sportplatz Hoffeldstraße.