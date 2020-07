Fußball : VfB 03 Hilden zeigt im Test beim Regionalligisten schon gute Ansätze

Stefan Schaumburg erzielte im Testspiel zwei Tore. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Top motiviert gehen die Oberliga-Fußballer in die erste Begegnung nach der Corona-Zwangspause. Die Mannschaft von Tim Schneider bietet dem SV Bergisch-Gladbach viel Gegenwehr.

SV Bergisch Gladbach – VfB 03 Hilden 5:3 (3:2). Für die Oberliga-Fußballer des VfB 03 war es ein weiterer Schritt zurück in die Normalität des Amateurfußballs, denn erstmals seit dem Lockdown Mitte März standen die Hildener wieder in einem Spiel auf dem Platz. Zwar ging die Freundschaftsbegegnung am Ende verloren, doch der positive Eindruck überwog. „Wir hatten schon ein paar Chancen“, konstatierte Tim Schneider. Der neue VfB-Chefcoach betonte: „Für das erste Spiel nach der langen Pause haben die Jungs das richtig gut gemacht. Dass die Abläufe noch nicht stimmen können, ist allen klar. Mit drei Toren hat sich die Mannschaft aber gut verkauft.“ Der Trainer wechselte nach der ersten Halbzeit das komplette Team bis auf Stefan Schaumburg und Fabian zur Linden aus. Für die beiden Routiniers kamen in den letzten 25 Minuten Joshua Schneider und Neuzugang Isaac Kang auf den Platz.

Bereits nach sechs Minuten sah sich Torhüter Nick Perkuhn zu ersten Parade gezwungen, als ein Bergisch-Gladbacher aus spitzem Winkel abzog. Nach einem Foul an Selcuk Yavuz am Strafraumeck trat Talha Demir zum Freistoß an, doch SV-Schlussmann Dennis Lohmann klärte (11.). Im Gegenzug gingen die Gastgeber dann in Führung. Einen Einwurf legte Serhat Koruk auf David Mamutovic ab, der den Ball aus spitzem Winkel zum 1:0 (12.) unter die Latte jagte. Kurz danach luden die Hildener mit einem Fehlpass im Spielaufbau Koruk zum Konter ein, doch der Angreifer schoss am VfB-Gehäuse vorbei (14.).

In der Folge setzte der VfB 03 auf Pressing. Mit Erfolg, denn Nick Hellenkamp lenkte einen Pass des SV-Keepers ab. Der Abpraller landete bei Stefan Schaumburg, der den Ball zum Ausgleich ins leere Tor schob (27.). „Da hat das Team insgesamt gut agiert“, fand Trainer Schneider. Nur eine Minute später lagen die Platzherren aber wieder vorne, als Ajet Shabani nach einer Freistoß-Flanke einen Hildener Stellungsfehler nutzte und vom langen Pfosten aus volley zum 2:1 traf. Danach ging es in hohem Tempo weiter. Nach einem Konter war Tuncay Altuntas im Strafraum nur mit einem Foul zu stoppen – Talha Demir verwandelt den Elfmeter zum 2:2 (32.). Dann aber leisteten sich die Gäste einen leichten Fehler in der Vorwärtsbewegung. Nach Querpass von Koruk schloss Meguru Odagaki den Konter des Regionalligisten zum 3:2 (37.) ab.

Gleich nach dem Wiederanpfiff setzte Nick Hellenkamp in der gegnerischen Hälfte Giovanni Spinella in Szene, doch dessen Direktabnahme senkte sich direkt auf den Torhüter. Wenig später verlängerte Hellenkamp einen Einwurf von Robin Müller zu Schaumburg und der VfB-Kapitän egalisiert zum 3:3 (46.). Nach einer Ecke von Nils Piotraschke hatten die Hildener sogar die Führung vor Augen. Den Kopfball von Giacomo Russo beförderte Spinella mit der Hacke aufs Tor, aber Ogadaki klärte auf der Linie (55.).