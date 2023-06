Fußball-Oberliga VfB 03 Hilden will sich als Vizemeister verabschieden

VfB 03 Hilden – 1. FC Kleve. Die Fußballer des VfB 03 schließen die Meisterschatt mit einem Heimspiel ab. Zum vorerst letzten Mal müssen die Hildener in einer Oberliga-Runde 40 Begegnungen absolvieren, denn in der kommenden Spielzeit soll sich die Belastung wie zu den Zeiten vor Corona wieder auf 34 Partien reduzieren. Dementsprechend groß ist in dieser Saison die Zahl der Absteiger. Sechs Mannschaften treten den bitteren Gang in die Landesliga an. Dazu gehören Vereine wie Aufsteiger MSV Düsseldorf, der lange in der Klasse etablierte 1. FC Monheim und die renommierte TuRU 80 Düsseldorf.