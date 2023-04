Fußball-Oberliga VfB 03 will den Ansturm des KFC Uerdingen abwehren

VfB 03 Hilden – KFC Uerdingen. Die Fußballer des VfB 03 stehen vor zwei „Highlight-Spielen“, wie es Tim Schneider nennt: Am Sonntag kommt der KFC und eine Woche später geht es zum Tabellenführer SSVg Velbert. Der Hildener Trainer macht vor dem Duell gegen die ambitionierten Uerdinger aus dem Ehrgeiz seines Teams keinen Hehl: „Natürlich sind inzwischen alle an der Belastungsgrenze, aber wir wollen die Müdigkeit noch einmal abschütteln. Unter normalen Umständen hätten wir nächstes Wochenende unser letztes Spiel, danach aber liegen noch sechs weitere vor uns“, rechnet der 40-Jährige die Widrigkeiten einer Oberliga-Gruppe mit 21 Mannschaften vor, die Resultat der Corona-Pandemie ist. Positiv aus Sicht des VfB 03: Das Team hat auch in dieser Saison nichts mit dem Abstieg zu tun, sondern mischt in der Tabelle weiter oben mit. Und deshalb stellte der Vorstand das zweite Mal in Folge den Antrag auf Erteilung einer Regionalliga-Lizenz. Jene Klasse also, aus der die Uerdingern kommen und in die der KFC in dieser Saison direkt wieder aufsteigen wollte. Doch der aktuelle Tabellensechste hat inzwischen 17 Punkte Rückstand auf Spitzenreiter SSVg Velbert und sieben Zähler auf den Dritten VfB 03.