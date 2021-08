Fußball : VfB 03 Hilden verpatzt seine Generalprobe

Nick Hellenkamp (am Ball) kann eine der guten Hildener Chancen in der Anfangsphase nicht nutzen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Die Mannschaft von Tim Schneider unterliegt auf eigenem Platz dem Oberliga-Rivalen St. Tönis mit 0:1. Vor dem Saisonauftakt gegen Ratingen 04/19 geht es jetzt noch einmal an den Feinschliff.

Die Generalprobe des VfB 03 Hilden gegen den Oberliga-Rivalen Teutonia St. Tönis ging an der Hoffeldstraße vor magerer Kulisse über die Bühne. Rund 50 Zuschauer, darunter auch etliche Gäste-Fans, wollten sich eine Woche vor dem Meisterschaftsstart einen Eindruck vom Zustand der beiden Teams machen. Letztlich unterlagen die Hildener mit 0:1 (0:1), weil sie ihre guten Chancen nicht in Tore umzumünzen verstanden. Tim Schneider nahm es gelassen. „Wir haben in der Vorbereitung genügend positive Spiele abgeliefert. Vielleicht war das ja ein Dämpfer zur rechten Zeit“, sagte der Chefcoach des VfB 03 und fügte dann lachend hinzu: „Eine schlechte Generalprobe soll ja gut für die Premiere sein – so heißt es zumindest bei Schauspielern.“ Will heißen: Sein Team ist durchaus für das Auftaktderby gegen Ratingen 04/19 kommenden Sonntag (15.30 Uhr, Hoffeldstraße) gerüstet.

Die ersten 20 Minuten dominierten die Platzherren. Es war eine Drangphase ganz nach dem Geschmack von Tim Schneider, allein die Chancenverwertung gab Anlass zur Kritik. Zumal es St. Tönis besser machte und seine erste Möglichkeit überhaupt zur Führung nutzte. Eine Linksflanke von Kevin Breuer drückte ein Teutonia-Angreifer im Gewühl vor dem Hildener Kasten über die Linie (29.). Auf der anderen Seite hingegen verpasste Nick Hellenkamp eine Flanke von Max Wagener (40.). Und kurz vor der Pause lenkte Keeper Felix Burdzik einen von Talha Demir direkt aufs Tor gezirkelten Eckball soeben über die Latte. Die anschließende Ecke von der anderen Seite war dann selbst für den langen Peter Schmetz zu hoch.

Mit frischen Kräften starteten die Teams in die zweite Halbzeit. Dabei ging Teutonia-Spieler Lukas Stiels in einem harten Zweikampf zu Boden und musste ausgewechselt werden. „Es ist schade, dass er sich verletzt hat und wir hoffen, dass er bald wieder fit ist“, sagte Schneider. In der Folge ging es auf dem Kunstrasen rauf und runter, doch kein Team schaffte noch Zählbares. So strich ein Frei­stoß von Kevin Breuer über den linken Winkel des VfB-Gehäuses (62.). Später rettete Schlussmann Yannik Lenze im letzten Moment vor Kanta Seki (82.), nur eine Minute danach knallte Leonard Bajraktari das Leder an die Hildener Latte.

Die Gastgeber drückten in der letzten Viertelstunde noch einmal aufs Tempo, wollten zumindest den Ausgleich erreichen. „Der Wille war da. Immerhin haben wir es geschafft, den Gegner trotz seiner Führung in ein wildes Spiel zu bekommen. Wir hatten aber ein paar falsche Laufwege, oft fehlte es unserem letzten Pass an der Genauigkeit. Das müssen wir noch besser machen“, analysierte Tim Schneider und ergänzte: „Im Vergleich mit einer Mannschaft aus der gleichen Klasse konnten wir gut prüfen, wo wir stehen. Es war o.k., dass Feuer drin war – das erwartet uns ja auch in der Saison.“

Trotz der Niederlage blickt der VfB-Coach zuversichtlich nach vorne. Zumal der nach seiner roten Karte im Testspiel gegen die TSG Sprockhövel gesperrte Fabian zur Linden gegen Ratingen 04/19 wieder mit von der Partie ist. Und auch Pascal Weber, der das Wochenende zu Hochzeitsfeier und Kurzurlaub nutzte, steht dann wieder im Kader.