Fußball-Oberliga VfB 03 Hilden verpasst Siegchance bei der SSVg Velbert

So nah wie diesmal waren die Hildener Oberliga-Fußballer in den letzten beiden Jahren noch nie dran an einem Erfolg über die SSVg Velbert. Letztlich scheitert die Mannschaft von Tim Schneider an der fehlenden „Abgezocktheit“.

30.04.2023, 09:00 Uhr

Luca Majetic bringt den VfB 03 im Velberter Stadion mit 1:0 in Führung. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Birgit Sicker

SSVg Velbert – VfB 03 Hilden 2:1 (0:1). Auch in dieser Oberliga-Saison blieb den Fußballern des VfB 03 ein Sieg über die SSVg verwehrt. Doch die Bilanz der Hildener gegen den Tabellenfürher liest sich ähnlich gut wie in der vergangenen Spielzeit, als ebenfalls ein Unentschieden und eine Niederlage zu Buche standen. Gleichwohl ärgerte sich Tim Schneider nach der vorgezogenen Flutlichtbegegnung. „Ich kann es immer noch nicht begreifen – wir waren sehr nahe dran“, sagte der VfB 03-Trainer und schüttelte dabei den Kopf. Seine Erkenntnis: „Wir müssen abgezockter werden, dann hätten wir schon in der ersten Halbzeit den Deckel drauf gemacht.“