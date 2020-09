Fußball : VfB 03 Hilden verliert das Duell gegen SSVg Velbert

Eine Halbzeit lang gestalten die Hildener die Oberliga-Begegnung ausgeglichen, nach dem Seitenwechsel folgt jedoch ein Sturmlauf der ambitionierten Gäste. Für SSVg-Trainer Marcus John ist es das erste Erfolgserlebnis in Hilden.

VfB 03 Hilden – SSVg Velbert 1:5 (0:1). Das Corona-Kontingent war voll: 300 Zuschauer sahen auf der Sportanlage an der Hoffeldstraße eine intensive Oberliga-Begegnung, die letztlich für die Fußballer des VfB 03 kein gutes Ende nahm. Zur Pause durften sie beim knappen 0:1-Rückstand noch hoffen, doch nach dem Seitenwechsel unterstrichen die Velberter ihre Aufstiegsambitionen mit einem Sturmlauf. Deshalb stand Tim Schneider nach dem Abpfiff die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. Der Hildener Trainer hob jedoch das Positive hervor: „Die Mannschaft hat bis zuletzt an sich geglaubt und alles versucht.“ Das reichte aber nicht, um die an diesem Tag offensivstarke SSVg wirklich in Verlegenheit zu bringen, zumal die Angreifer des VfB 03 nur selten gefährlich in den Gäste-Strafraum drangen.

Von Beginn an entwickelte sich eine hart umkämpfte Begegnung, in der die Velberter die Akzente setzten. Glück für den VfB 03, dass Max Machtemes freistehend das Leder am Kasten vorbei setzte (13.). Die Führung der SSVg (26.) fiel dann wie aus dem Nichts, als Machtemes aus gut 20 Metern aus dem Stand abzog – wie am Strich gezogen fand der Ball den Weg in den linken Winkel. „Ein Sonntagsschuss“, befand Tim Schneider später. Hildens Schlussmann Yannic Lenze streckte sich vergeblich. Zwei Minuten später handelte sich Diallo nach einem Foul an Stefan Schaumburg die gelbe Karte ein. Die beste Hildener Chance verzeichnete Talha Demir kurz vor der Pause, doch sein Schuss aus dem Gewühl heraus wurde noch abgewehrt.