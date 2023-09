Der personelle Engpass macht sich negativ bemerkbar VfB 03 Hilden verliert beim VfB Homberg

VfB Homberg – VfB 03 Hilden 2:1 (1:0). Die in der vergangenen Saison noch erfolgsverwöhnten Hildener kassierten in dieser Spielzeit bereis die zweite Niederlage. Angesichts der personellen Probleme kommt der Misserfolg für Tim Schneider jedoch nicht unerwartet. „Kanata Todate, Nick Sangl, Said Harouz und Maximilian Wagener haben gefehlt, Talha Demir musste direkt wieder 80 Minuten durchhalten“, verwies der Hildener Chefcoach auf die lange Liste der Ausfälle. Dazu geriet seine Mannschaft auf dem ungewohnten Naturrasenplatz früh in Rückstand. Eine Flanke konnte der aus der zweiten Mannschaft aufgerückte Robin Weyrather noch klären. Dann bekamen die Gastgeber jedoch einen Freistoß zugesprochen und Julian Bode markierte aus gut 18 Metern die 1:0-Führung (17.) der Gastgeber, die auch zur Pause Bestand hatte. Denn ein Schuss von Patrick Percoco ging am Homberger Kasten vorbei (25.), dann jagte Talha Demir den Ball übers gegnerische Tor (36.). Auf der anderen Seite verhinderte Torhüter Yannick Lenze gegen Bode einen weiteren Einschlag noch vor dem Seitenwechsel.