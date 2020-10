Fußball, Oberliga : Bitterer Tag für den VfB Hilden

Hilden Der Fußball-Oberligist VfB Hilden verliert nicht nur 1:2 bei der SpVg. Schonnebeck, sondern muss auch schon früh den wichtigen Verteidiger Schulz ersetzen, der sich wohl einen Achillessehnenriss zuzieht. Torhüter Lenze hält das Ergebnis so knapp.

Dessen Team fand zunächst schwer in die Partie. Die ersten nennenswerten Chancen der Platzherren vergaben Dennis Abrosimov, Luka Bosnjak und Simon Skuppin. „Nach einer Viertelstunde fanden wir besser ins Spiel, bekamen mehr Zugriff und arbeiteten in der Folge auch konsequenter gegen den Ball“, analysierte Schneider. Der verletzungsbedingte Ausfall von Schulz sollte sich dann beim ersten Gegentor, dem Kopfball von Innenverteidiger Kai Nakowitsch nach der Ecke von Abrosimov, negativ auswirken. „Da stimmt nach der Umstellung bei uns die Zuordnung nicht“, so Schneider im Rückblick.

Dabei bewertete der VfB-Coach die Gesamtleistung seiner Mannschaft durchaus positiv: „In der zweiten Halbzeit haben wir mehr Druck nach vorne entwickelt und gerade in der Endphase Schonnebeck zwei-, dreimal in arge Verlegenheit gebracht.“ Schneider dachte dabei an die Chancen von Gianluca de Meo, Kapitän Stefan Schaumburg, Fabian zur Linden und Pascal Weber, der dann in der 90. Minute von Schonnebecks Keeper Philipp Sprenger an der Strafraumgrenze gefoult wurde – der Schlussmann schien mit der gelben Karte noch gut bedient. Andererseits: Auch die Essener hatten Möglichkeiten, die Führung auszubauen. Die hochkarätigste vereitelte Lenze, der den von Len Heinson verursachten und von SpVg-Spielführer Georgios Ketsatis geschossenen Elfmeter (65.) toll meisterte.