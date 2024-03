Fußball-Oberliga VfB 03 Hilden unterliegt Schonnebeck deutlich

VfB 03 Hilden – SpVg. Schonnebeck 2:5 (0:4). In der Hinrunde trauerten die Fußballer des VfB 03 noch einer vergebenen Siegchance nach und mussten sich letztlich mit eienr Punkteteilung zufrieden geben. Diesmal aber fuhren die Schonnebecker einen deutlichen Erfolg ein und unterstrichen damit ihre Ambitionen, in den Kampf um den Aufstieg in die Regionalliga einzusteigen. Das Titelrennen bleibt damit spannend, zumal der Zweite Ratingen 04/19 in Nettetal nicht über ein 2:2 hinauskam. Derweil gewannen die Sportfreunde Baumberg in Frintrop und untermauerten ihre Spitzenposition. Die Hildener rutschten durch die Heimniederlage auf den fünften Platz ab, dennoch war Trainer Tim Schneider zufrieden, zumal die Regionalliga-Träume seitens des Vereins bereits ad acta gelegt sind – der Klub stellte zwar in den letzten beiden Jahren den Lizenzantrag, hält sich aber diesmal aus finanziellen Gründen zurück.