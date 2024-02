Fußball-Oberliga Dennis Lichtenwimmer verlässt den VfB 03 Hilden

Die Nachricht kam am Dienstagabend überraschend: Dennis Lichtenwimmer ist nicht mehr Sportlicher Leiter des VfB 03 Hilden. Seit 2019 hatte er dieses Amt bei seinem Heimatverein inne, dort erlernte er als Jugendlicher das Fußballspielen. Im Sommer 2013 kehrte der Angreifer nach Abstechern unter anderem zum Wuppertaler SV (A-Jugend-Bundesliga), TuRU 80 Düsseldorf und TuSpo Richrath als Spieler an die Hoffeldstraße zurück. Von 2014 bis 2016 stand er fest im Oberliga-Kader, wechselte dann in die Zweitvertretung der Hildener, ehe er sich ab 2019 auf Manageraufgaben im Verein konzentrierte und auch im Marketingbereich tätig war. Zu den größten Erfolgen in seiner Amtszeit zählen die Oberliga-Vizetitel in den Spielzeiten 2021/22 und 2022/23, dazu 2022 der Aufstieg der A-Junioren in die U19-Bundesliga und dann noch 2020 der Aufstieg der Reserve in die Bezirksliga.