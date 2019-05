Fußball : VfB 03 siegt mit technischer Finesse

Hilden Timo Kunzl erzielt per Hacke die Hildener Führung, Stefan Schaumburg leitet mit feinem Heber den Schlusspunkt ein. Über weite Strecken sehen die Zuschauer allerdings eine kampfbetonte Partie gegen den ETB SW Essen.

Nach der 2:5-Niederlage im Derby bei den Sportfreunden Baumberg zeigte sich Marc Bach von der Leistung seiner Mannschaft noch „maximal enttäuscht“, weil sie es nicht schaffte, eine kompakte und griffige Vorstellung zu liefern. Eine Woche später entspannten sich die Gesichtszüge des Trainers deutlich, denn mit dem 4:1-Erfolg leistete der VfB 03 Wiedergutmachung. „Wir waren von Beginn an besser, waren griffig und sehr aggressiv“, analysierte der Hildener Coach und sprach von einer geschlossenen Leistung. „Hinten raus war der Sieg hoch verdient – wir haben gut gegen den Ball gearbeitet“, lobte Bach. Sein Gegenüber Manfred Wölpper hingegen haderte mit dem schwachen Auftritt seines Teams. „Ich bin absolut geschockt, wie so ein Leistungsabfall möglich ist“, gestand der ETB-Trainer und ergänzte: „Wir hatten heute nicht die gute Mentalität der letzten Wochen, waren nicht so griffig und so gallig. In der zweiten Halbzeit haben wir dann vogelwild gespielt – Hilden ist ständig allein aufs Tor zu gelaufen.“