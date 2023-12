Fußball, Oberliga Schneider erwartet Tugenden vom VfB

Hilden · Bevor das Fußballjahr 2023 in der Oberliga mit zwei Heimspielen endet, will der Hildener Trainer Tim Schneider am Sonntag beim SV Sonsbeck zurück in die Erfolgsspur finden. Er stellt sich gegen aus seiner Sicht unberechtigte Kritik vor sein Team.

30.11.2023 , 05:15 Uhr

Bissig und griffig in den Zweikämpfen wie hier Said Harouz (links) erwartet Trainer Tim Schneider seinen VfB 03 Hilden auch in Sonsbeck. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Thomas Schmitz