Fußball, Oberliga : VfB 03 reist am Mittwoch nach Essen-Kray

Hildens Trainer Tim Schneider stört die frühe Anstoßzeit am Mittwochabend in Kray. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Beim Tabellen-19. ist der Dritte der Fußball-Oberliga, der VfB 03 Hilden, am Mittwochabend klarer Favorit. Aber Trainer Tim Schneider hat Personalsorgen und wird selber erst während der Partie in Essen eintreffen können.

Noch zwei Spiele hat der Tabellendritte der Fußball-Oberliga, der VfB 03 Hilden, zu absolvieren, bevor er in die Aufstiegsrunde geht. Bereits am Mittwoch steht das Nachholspiel beim FC Kray an. Von der Tabellenplatzierung her sind die Hildener klar favorisiert, denn Kray belegt nur Platz 19. Dennoch warnt VfB-Trainer Tim Schneider: „Kray ist eine Mannschaft, die sehr giftig im Zweikampf ist. Die Gastgeber werden nichts verschenken. Da müssen wir kühlen Kopf bewahren.“ Für die Hausherren geht es darum, sich in der Abstiegsrunde noch eine gute Ausgangsposition zu verschaffen, um vielleicht doch noch den Klassenerhalt zu erreichen. Daher werden die Krayer alles in die Waagschale werfen.