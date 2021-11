Fußball, Niederrheinpokal : VfB 03 Hilden hat Appetit auf mehr

Talha Demir (links), hier beim erfolgreichen Torabschluss gegen den SC Velbert, musste in dieser Woche beim VfB 03 Hilden etwas kürzer treten. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Der Fußball-Oberligist VfB 03 Hilden tritt Samstag im Niederrheinpokal beim VfR Krefeld-Fischeln an, den er 2018 mit in die Landesliga geschossen hat. Trainer Tim Schneider warnt aber vor Übermut und will die nächste Runde erreichen.