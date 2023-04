Fußball-Oberliga VfB 03 Hilden tritt entspannt in St. Tönis an

SC St. Tönis – VfB 03 Hilden. Mit einem 1:1 gegen den SC Union Nettetal verabschiedeten sich die Fußballer des VfB 03 in den kurzen Osterurlaub. Eine Auszeit, die auch Tim Schneider spürbar genossen hat. „Wir sind gut erholt für den Endspurt“, sagt der zweifache Vater und Chefcoach des Hildener Oberligisten und fügt hinzu: „Momentan habe ich überhaupt nicht das Gefühl, müde zu sein. Fußball ist für mich ein Lebenselixier.“ Und deshalb sinniert der 40-Jährige gerne, mit welcher Taktik seine Elf den SC St. Tönis auch im Rückspiel in Schach halten kann. Sein Vorteil: Bis auf die Langzeitverletzten und den aufgrund seiner fünften gelben Karte gesperrten Len Heinson hat er alle Mann an Bord.