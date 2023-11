Chefcoach Tim Schneider fehlt heute Abend VfB 03 Hilden trifft in Straelen auf Isaac Kang

SV Straelen – VfB 03 Hilden. Viele Berührungspunkte hatten die beiden Mannschaften in der Vergangenheit nicht. Das letzte Oberliga-Duell datiert vom 5. Oktober 2019, seinerzeit setzte sich der SV Straelen mit 4:2 auf dem Kunstrasen an der Hoffeldstraße durch. Weil der Fußballverband Niederrhein die Saison 2019/20 wegen der Corona-Pandemie vorzeitig abbrach, fiel das Rückspiel flach. Für die Straelener reichte es dennoch zum Aufstieg in die Regionalliga – nach der damals aufgrund der unterschiedlichen Anzahl von Spielen angewendeten Quotientenregel standen sie mit dem Punkte-Schnitt von 2,77 unangefochten an der Tabellenspitze. Den zweiten Platz belegte übrigens der 1. FC Monheim, der jetzt in der Landesliga auf Torejagd geht – das aber nur als Randnotiz.