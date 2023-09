Am Freitag kommt der FC Büderich an die Hoffeldstraße VfB 03 Hilden trifft auf den nächsten Oberliga-Aufsteiger

VfB 03 Hilden – FC Büderich. Für den VfB 03 steht am 6. Spieltag der Fußball-Oberliga bereits das dritte Duell gegen einen Aufsteiger an. Aus den Partien gegen die DJK Adler Frintrop und den FC Mülheim sprang für die Hildener lediglich ein Punkt heraus. Deshalb fomuliert Tim Schneider ein klares Ziel: „Wir haben den Anspruch, endlich mal einen Aufsteiger zu schlagen. Wir spielen auf Sieg und wollen klar gewinnen.“ Dabei setzt der Chefcoach des VfB 03 in der auf Freitag (19.30, Hoffeldstraße) vorgezogenen Partie auch auf den Heimbonus.