Fußball-Oberligist VfB 03 stellt sein neues Team den Fans vor Toni Molina legt die Messlatte nicht beim Vizetitel an

Die Saisoneröffnungsfeier des VfB 03 zog die Fußball-Fans noch nicht in Scharen an. Gründe für die etwas magere Resonanz waren vielleicht die Urlaubszeit und die große Hitze – die meisten Besucher zog es deshalb eher in den Schatten. Wer vor Ort war, bekam allerdings interessante Informationen geliefert, lernte bei der Verlosung einiges über die Sponsorenmaßnahmen des Hildener Traditionsklubs und sah anschließend noch ein durchaus flottes Testspiel des Oberliga-Teams gegen den Westfalenligisten SV Schermbeck. Alles in allem also eine runde Angelegenheit.