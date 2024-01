Fußball-Oberligist startet in die Vorbereitung VfB 03 Hilden testet gegen einen Regionalligisten

Die Oberliga-Fußballer des VfB 03 nahmen am vergangenen Sonntag wieder das Mannschafstraining auf. Dabei stehen in den nächsten Wochen verschiedene Schwerpunkte im Mittelpunkt der Übungseinheiten. „Wir wollen das Offensivspiel mehr in den Fokus rücken“, berichtet Tim Schneider. Der Chefcoach der Hildener erläutert: „Wir wollen auswärts wieder souveräner auftreten und einfach mehr Punkte holen, und das nicht nur mit guten Spielen, sondern vielleicht auch mal mit einem dreckigen Sieg.“ Schneider hebt zugleich hervor: „Oft stehen die Gegner tiefer und dafür müssen wir eine Lösung finden.“