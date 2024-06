Interview Antonio Molina „Ich möchte auch die Trainer entwickeln“

Im Sommer 2013 schaffte der VfB 03 Hilden unter der Regie von Chefcoach Michael Kulm den Sprung in die Fußball-Oberliga. Der Aufstiegstrainer verabschiedete sich mit dem Erfolg, sein Nachfolger an der Hoffeldstraße war ein Mann mit Stallgeruch: Antonio Molina lief einst selbst als Spieler für den VfB 03 auf und fühlt sich seither seinem Heimatklub eng verbunden. Später schlug er die Trainerlaufbahn ein, war in den Anfängen unter anderem für die Hildener U 19 verantwortlich, arbeitete dann im Nachwuchsbereich von Fortuna Düsseldorf.