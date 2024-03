Fußball, Oberliga VfB 03 setzt beim KFC auf sein Kollektiv

Hilden · Am Samstagabend treten die Hildener in der Fußball-Oberliga in Uerdingen an. Das bis zu 10.000 Zuschauer fassende Grotenburg-Stadion nötigt ihnen auch wegen des Rasens Respekt ab, das Hinspiel daheim gewannen sie jedoch recht souverän.

21.03.2024 , 19:45 Uhr

Im Hinspiel gelang den Hildenern die Überraschung, die sie nun in Uerdingen erneut anstreben: Amin Bouzraa (am Ball) traf doppelt zum 2:0-Sieg. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Julian Schmitt