Fußball, Oberliga VfB 03 und TVD wahren ihre Serien

Hilden · Mit dem 2:2 in Velbert bleiben die Hausherren in dieser Saison der Fußball-Oberliga seit zehn Spielen unbesiegt, die Hildener wiederum seit deren vier. Altuntas und Dombe treffen für die Gäste. Am Ende wird es noch richtig turbulent.

21.10.2023, 21:58 Uhr

Schon gegen St. Tönis hatten Tuncay Altuntas (Mitte) und der VfB 03 vor einer Woche ein Flutlichtspiel, nun traf der Hildener am Freitag zum 1:0 beim TVD Velbert. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Thomas Schmitz

Das Verfolgerduell zwischen dem jetzt seit vier Spielen ungeschlagenen Fußball-Oberligisten VfB 03 Hilden beim daheim weiter unbesiegten TVD Velbert endete leistungsgerecht 2:2 (1:1). VfB-Cheftrainer Tim Schneider musste auf den angeschlagenen Routinier Robin Müller verzichten, der durch Marvin Brüggehoff ersetzt wurde – sein Gegenüber Jens Grembowietz beklagte ebenfalls den kurzfristigen Ausfall zweier wichtiger Akteure.