VfB 03 Hilden prüft den Vizemeister SF Baumberg Derby weckt Vorfreude auf den Oberliga-Start

SF Baumberg – VfB 03 Hilden. Für Die Fußballer des VfB 03 Hilden startet die Oberliga-Saison gleich mit einem Paukenschlag. Denn am Samstag, 17 Uhr, ist im Baumberger Mega-Stadion an der Sandstraße 77a wieder Derby-Zeit. Eine Begegnung, die die eingefleischten Fans beider Lager mit der Zunge schnalzen lässt. Denn das Lokalduell verspricht intensive Zweikämpfe um jeden Zentimeter Boden, Emotionen pur – und hoffentlich auch viele Tore. Zugleich ist es aber auch das Duell des Vizemeisters SFB gegen den letztjährigen Oberliga-Sechsten VfB 03. Für beide Mannschaften also eine erste Standortbestimmung. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.