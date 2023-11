Fußball, Oberliga VfB 03 Hilden rettet einen Punkt

„Die Niederlage im vergangenen Spiel konnte ich akzeptieren, weil Baumberg stärker war, wobei ich mich heute mit der Punkteteilung nicht so recht anfreunden kann“, sagte Schneider und führte aus: „Wir haben in der ersten Halbzeit über weite Strecken den besseren Fußball gespielt, und die Mannschaft hat die Vorgaben umgesetzt und Lösungen kreiert. Dann fiel aus dem Nichts und abermals nach einer ominösen Ecke der Ausgleichstreffer. Danach hatten wir völlig eigenartig Angst vor der eigenen Courage obwohl wir gefühlt mehr vom Spiel hatten. Wir waren giftig, aggressiv, aber in einigen Szenen nicht clever genug, sodass ich mich über den verschenkten Sieg ärgere.“ Allerdings hatte Schneider andererseits einen starken Gegner insbesondere in Durchgang zwei gesehen. Union-Coach Andreas Schwan sah es so: „Wir waren in der zweiten Hälfte klar besser und haben es versäumt, den Sack zuzumachen, sodass wir Hilden am Leben gehalten haben.“ Schwan ärgerte sich besonders über die Fehlentscheidung nach dem Foulspiel von Lenze: „Da muss definitiv eine Rote Karte gezeigt werden.“