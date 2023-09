In der Fußball-Oberliga gibt es keine leichten Spiele VfB 03 Hilden sieht einer engen Partie entgegen

SpVg. Schonnebeck – VfB 03 Hilden. Für die Fußballer des VfB 03 steht am Sonntag (15 Uhr, Sportplatz Schettersbusch, Friedhofstraße 17a) die nächste Herausforderung an. Im Duell der Tabellennachbarn rechnet Tim Schneider erneut mit einer hart umkämpften Begegnung. „Gegen Schonnebeck hatten wir immer enge Spiele“, erinnert sich der Chefcoach des VfB 03 zurück. Und die Ergebnisse waren wechselhaft. In der vergangenen Saison fuhren die Schonnebecker zwei Siege ein, doch in der Spielzeit 2021/22 setzten sich die Hildener in beiden Begegnungen durch. Will heißen: Auch diesmal ist der Ausgang vollkommen offen.