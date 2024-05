Die Verfolger verlieren den Anschluss VfB 03 II festigt den dritten Tabellenplatz

DV Solingen – VfB 03 Hilden II 1:2 (1:1). Bis in die Nachspielzeit hinein stand das Derby in der Landesliga, Gruppe 1, auf des Messers Schneide. Aus Sicht der Solinger, deren Coach Engin Kizilarslan in der Nachspielzeit noch die rote Karte sah, hätte eine Punkteteilung wohl eher zum Spielverlauf gepasst. Dessen Hildener Kollege Manuel Mirek, der seine Jungs für die bemerkenswerte kämpferische Leistung und eine vorbildliche Moral lobte, räumte ein: „Das war ein hartes Stück Arbeit. In den letzten 20 Spielminuten, als der Gegner mächtig Druck machte, hatten wir sicher zwei-, dreimal das Glück des Tüchtigen. Andererseits erspielten wir uns selbst genügend Chancen, um frühzeitig für die Entscheidung zu sorgen. Am Ende haben die Jungs sich den Sieg verdient, weil sie sich richtig reingehauen haben. Schließlich hatten wir nur drei Feldspieler auf der Bank und in der Mitte dieser englischen Woche im Vergleich zu den Solingern zwei Tage weniger Zeit zur Erholung.“