Fußball-Oberliga VfB 03 Hilden setzt Kampfgeist vor Spielkunst

VfB 03 Hilden – Mülheimer FC. Nicht Fisch, nicht Fleisch: So lässt sich derzeit vielleicht die Situation des VfB 03 beschreiben. Mit Rang sechs nimmt er einen guten Tabellenplatz in der Fußball-Oberliga ein. Doch die Vizemeisterschaften der letzten beiden Spielzeiten weckten Erwartungen – bei den Fans und vielleicht auch auf Führungsebene. Nun sorgte auch noch die Trennung vom Sportlichen Leiter Dennis Lichtenwimmer für Unruhe. Fest steht: Mit dem Titelrennen haben die Hildener in dieser Saison nichts mehr zu schaffen. Zu groß ist mit zwölf Punkten der Rückstand auf die Sportfreunde Baumberg, die bis zum Rückzug des SV Straelen absolut souverän die Liga anführten, dadurch aber die Zähler für einen hart erkämpften Sieg über den Regionalliga-Absteiger verloren. Derweil machte Ratingen 04/19 Boden gut – der Lokalrivale erreichte in der Hinrunde nur ein Unentschieden gegen den SVS und will sich nun seinen Regionalliga-Traum erfüllen.