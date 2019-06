Fußball : VfB 03 setzt auf Verjüngungsprozess

Len Heinson (vorne) zählt für die neue Saison als gefühlter Neuzugang. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Spektakuläre Neuzugänge vermeldet Marc Bach bislang nicht. Dafür holt der Trainer sechs A-Junioren in den Hildener Oberliga-Kader und einige Spieler aus der zweiten Mannschaft, um die Abgänge zu kompensieren.

Weiterleiten Drucken Von Birgit Sicker

Bei den Oberliga-Fußballern des VfB 03 Hilden ist über Pfingsten Ruhe eingekehrt. Inzwischen sind auch die letzten Spieler von der Mallorca-Tour zurückgekehrt. Drei Wochen bleiben ihnen nun noch, sich von den Anstrengungen der abgelaufenen Spielzeit zu erholen und Kraft für die neue Saison zu tanken. Bereits am Freitag, 28. Juni, ruft Marc Bach zur ersten Einheit auf die Anlage an der Hoffeldstraße.

Zunächst aber blickt der Trainer noch einmal zurück – und zieht nach einem Wechselbad der Gefühle in den vergangenen Wochen letztlich zufrieden Bilanz. Denn durch den klaren Erfolg über Schlusslicht Duisburg kamen die Hildener am Ende auf 47 Punkte und kletterten noch auf den zehnten Tabellenplatz. Ein Ergebnis, das stolz macht, auf dem sich die Mannschaft aber nicht allzu lange ausruhen sollte. Denn Bach schaut in diesen Tagen auch schon nach vorne. „Ich erwarte wieder eine recht ausgeglichene Liga“, sagt er. Will heißen: Mitte August wird der Kampf um den Klassenerhalt von neuem eröffnet. Wenn es nach Bach geht, soll sein Team dann aber die Weichen früher Richtung Oberliga-Verbleib stellen. „Wir wollen nach dem Sommer und nach dem Winter besser aus den Startlöchern kommen“, betont er. Denn in dieser Saison offenbarte die VfB-Truppe beide Male Anlaufprobleme.

Info Vorbereitung startet in drei Wochen Trainingsstart 28. Juni. Testspiele 29. Juni, 15 Uhr, Fortuna Düsseldorf Düsseldorf U 23 (A); 3. Juli, 20 Uhr, SV Bergisch Born (A); 7. Juli 15 Uhr, ASV Mettmann (A); 10. Juli, 19.30 Uhr, Rather SV (H); 13. Juli, 14 Uhr, DJK TuS Hordel (H); 17. Juli, 19.30 Uhr, TuS Ennepetal (H); 21. Juli, 15 Uhr, Holzheimer SG (A); 27. Juli, 15 Uhr, SC Obersprockhövel (A). Niederrheinpokal 4. August. Oberliga-Start 11. August.

Die neue Herausforderung gehen die Hildener mit einem veränderten Kader an. Mit Zissia Alexandris, der zum Liga-Rivalen TSV Meerbusch wechselt, sowie Park Ilkwon, der zurück in die Heimat Südkorea geht und Florian Grün (Karriereende) stehen drei Stammkräfte nicht mehr zur Verfügung. Emil Vincazovic schließt sich dem A-Kreisligisten TuSpo Richrath an. Wohin es Gianluca de Meo zieht, ist noch nicht bekannt. Das gilt auch für Mihai Bogoiu sowie den 20-jährigen Alexander Schmidt, der in der vergangenen Saison als dritter Torhüter hinter Marvin Oberhoff und Bastian Sube im Kader stand. Kai Stanzick hingegen kehrt fest in die zweite Mannschaft zurück.

Mit Stefan Schaumburg, Fabian zur Linden und Pascal Weber, der in dieser Saison seine Bestmarke in der Oberliga knackte und am Ende auf 15 Treffer kam, bleiben dem Hildener Oberliga-Team erfahren Kräfte erhalten. „Sie haben die Mannschaft über viele Jahre geprägt“, stellt Bach fest. Aber auch Justin Härtel und Talha Demir, mit 16 Toren bester VfB-Schütze in der abgelaufenen Spielzeit, sind wichtige Bausteine im Kader. Bei anderen Akteuren sieht der Trainer noch viel Potential. „Tim Tiefenthal, Timo Kunzl und Fabio die Gaetano werden sich weiterentwickeln“, glaubt er.

Überhaupt setzt Bach auf einen Verjüngungsprozess durch A-Jugendliche – wie Nick Perkuhn in der Rolle des dritten Torhüters. Stürmer Oliver Krizanovic schnupperte schon auf der Zielgeraden der Meisterschaft etwas Oberliga-Luft. Außerdem rücken die Nachwuchsfußballer Nick Sangl, Rainer Gagel, Norwin Austrup und David Szewczyk in den Kader der Ersten. Aus der VfB-Zweiten, die gerade erst den Sprung in die Landesliga verpasste, kommen Joshua Schneider und Torjäger Nick Hellenkamp. Zudem können sich Marco Tassone und Moritz Holz im Trainingsbetrieb der Oberliga-Truppe beweisen.