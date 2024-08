Generalprobe lässt noch Fragen offen VfB 03 Hilden setzt 19 Spieler und zwei Keeper ein

Während die Hildener nächsten Sonntag ihr erstes Pflichtspiel der Saison mit dem Pokalauftritt beim Landesliga-Absteiger FSV Vohwinkel bestreiten, brachte der FC Hennef 05 seine Premiere bereits hinter sich. Nicht in der Mittelrheinliga, die erst in drei Wochen den Spielbetrieb aufnimmt, sondern im Kreispokal – und erlebte dabei eine böste Überraschung. Das Team von Fatih Özyurt schied nach einem Freilos zum Auftakt bereits in der zweiten Runde aus. Die 5:6-Niederlage beim Bezirksligisten TuS Mondorf nach Elfmeterschießen hatte historisches Ausmaß, denn in seiner 19-jährigen Vereinsgeschichte musste der FCH noch nie so früh die Segel streichen.