Das Verfolgerduell in der Landesliga bringt den ersten Misserfolg VfB 03-Reserve verliert gegen Kapellen

VfB 03 Hilden II – SC Kapellen-Erft 1:2 (1:1). Nach zuvor drei Siegen und einem Remis wollte sich die VfB 03-Zweite den August „vergolden“. Das ging zwar nicht gründlich, aber es ging eben schief. Trainer Manuel Mirek redete dann auch nicht lange um den heißen Brei herum: „In der ersten Halbzeit waren wir gut im Spiel, gingen verdientermaßen in Führung. Nur, den Ausgleich so kurz vor der Halbzeit, den hätten wir schon in der Entstehung verhindern müssen. Nach dem Rückstand versuchten wir wieder Druck aufzubauen, hatten auch zwei, drei Chancen, aber letztlich war das manches Mal zu planlos und insgesamt zu wenig. Am Ende hat Kapellen den Sieg einfach mehr gewollt als wir.“