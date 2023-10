Fußball-Fans sehen eine Landesliga-Partie auf hohem Niveau VfB 03 Hilden II verliert Derby gegen 1. FC Monheim

VfB 03 Hilden II – 1. FC Monheim 0:1 (0:0). Durch den knappen Erfolg vor über 150 Zuschauern im Nachbarschaftsduell am Hoffeld schloss der FCM punktemäßig zum SC Kapellen-Erft auf. Der Spitzenreiter kam über ein 3:3 in Wermelskirchen nicht hinaus. Das Tor des Tages markierte der umtriebige (und von der VfB 03-Deckung nicht attackierte) Aleksandar Bojkovski nach 65 Minuten. Das war bereits die Entscheidung in einer über weite Strecken auf gehobenem Landesliganiveau stehenden Partie.