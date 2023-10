In einer zerfahrenen Begegnung bleibt es bei einer Punkteteilung VfB 03-Reserve spielt unentschieden

VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler – VfB 03 Hilden II 1:1 (0:0). Auf dem eher holprigen Naturrasenplatz hatten die Hildener in Durchgang eins so ihre Probleme. Ungewohnte Abspielfehler, die die Gastgeber oft zu im Ansatz gefährlichen Gegenstößen einluden – die Angriffsmaschinerie der besten Liga-Offensive kam lange Zeit nicht so recht ins Rollen.