Fußball-Landesliga VfB 03-Reserve sinnt gegen Süchteln auf Revanche

VfB 03 Hilden II – ASV Süchteln. Nach dem 0:2 am vergangenen Spieltag in Amern herrscht bei der VfB 03-Reserve natürlich keine Weltuntergangstimmung. Selbst wenn dadurch die Erfolgsserie von vier Siegen hintereinander ihr Ende fand. Schließlich galt der auf Rang vier geführte Gegner nicht als Laufkundschaft. „Wir haben das Spiel und die Niederlage am Dienstagabend analysiert, die Fehler, aber auch die positiven Aspekte angesprochen. Daraus resultierend, aber erst recht im Rückblick auf das mit 1:2 verlorene Hinspiel in Süchteln, ergibt sich im Grunde genommen eine doppelte Motivation, uns besonders ins Zeug zu legen“, betont Chefcoach Manuel Mirek vor der Partie am Sonntag (13 Uhr – Sportplatz Hoffeldstraße) gegen den Tabellenzehnten.