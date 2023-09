Die VfB 03-Reserve lässt die Zügel schleifen Mirek-Team rettet Punkt in letzter Minute

VfB 03 Hilden II – Cronenberger SC 3:3 (2:0). Manches Mal wiederholt sich (Fußball-) Geschichte binnen kurzer Zeit. Vor zehn Tagen in Unterrath erzielte der eingewechselte Jan Niklas Tkacik in der Nachspielzeit den 2:2-Endstand. Gestern Nachmittag machte es ihm Sergio Percoco nach – in der vierten Minute der „Overtime“. Und ebenfalls erst spät (64.) in die Partie gekommen. Mit einem fulminanten Schuss aus gut 25 Meter hoch in den Giebel, bei dem es für Wuppertals Schlussmann Murad Popov nichts zu halten gab. „In einem solchen Moment denkst du nicht nach. Weil eine Flanke in den Strafraum nichts gebracht hätte, habe ich einfach abgezogen. So konnten wir nach einer denkbar schwachen zweiten Halbzeit wenigstens noch den einen Punkt retten“, sagte der „gelernte“ Abwehrspieler nach seinem dritten Saisontor. Also gerade noch einmal mit einem blauen Auge davon gekommen, die VfB 03-Zweite.