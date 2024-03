Fußball-Landesliga VfB 03 Hilden II plant Wiedergutmachung

VfB 03 Hilden II – SG Unterrath. Nach der 0:6-Pleite beim Tabellenzweiten SC Kapellen-Erft ging der VfB 03 II nicht gleich zur Tagesordnung über. Es bestand Redebedarf, wenn auch im Anschluss an die höchste Niederlage seit der Zugehörigkeit zur Landesliga (ab 2019) keine Weltuntergangsstimmung am Hoffeld herrschte. Andererseits sagte Manuel Mirek: „Vor der Übungseinheit am Dienstagabend war die Laune schon gedrückt, gerade die Höhe der Niederlage hat die Jungs beschäftigt. Es spricht aber für den Zusammenhalt unserer Truppe, dass bei der Besprechung vor dem Training alle Mann dabei waren, einschließlich der im Moment nicht einsatzfähigen Spieler.“