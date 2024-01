Das Landesliga-Team will weiter oben mitmischen VfB-Reserve peilt „magische“ 50-Punkte-Marke an

Am Dienstagabend begann der VfB 03 Hilden 03 II mit der Vorbereitung für das neue Fußballjahr 2024 in der Landesliga Gruppe 1. Angesichts der frostigen Temperaturen und des rutschigen Geläufs an der Hoffeldstraße ging es zum Auftakt eher moderat zur Sache. In der Teambesprechung zuvor ließ Manuel Mirek die bisherigen 21 Meisterschaftsspiele noch einmal Revue passieren. Das Fazit fiel ausgesprochen positiv aus: Rang drei mit 39 Punkten, elf Siegen, sechs Unentschieden und nur drei Niederlagen – da gibt es, wie es so schön heißt, nichts zu meckern.