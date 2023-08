Der Landesliga-Vizemeister marschiert VfB 03 Hilden II macht vor der Pause alles klar

SV 09/35 Wermelskirchen – VfB 03 Hilden II 1:4 (1:4). Bereits nach Durchgang eins stand das Schlussresultat fest. Von daher hatten die Kontrahenten ihr Pulver frühzeitig verschossen, was den Gästen indes egal sein konnte. Beim SVW schienen die unter der Woche vorgenommenen personellen Korrekturen (Cheftrainer Sebastian Pichura und drei Mitarbeiter des „Staff“ weg, dafür die Stammkräfte Demir, Raufeiser und Türksoy interimsmäßig in der Verantwortung) anfangs tatsächlich zu fruchten. Kapitän Demir ging dabei voran, brachte seine Farben nach einer Viertelstunde in Führung. Mit einem für Keeper Leon Feher unhaltbar abgefälschten Freistoß. Der letztjährige A-Junioren-Bundesliga-Torhüter des VfB 03 wurde indes kaum geprüft, hatte nur eine Mengel Dusel, als Yunus Circir mit einem Drop-Kick fast mit dem Pausenpfiff nicht nur den Querbalken traf, sondern der Abpraller auch noch am Innenpfosten landete.