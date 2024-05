Das Mirek-Team muss aber Schwerstarbeit leisten VfB 03-Reserve macht den sechsten Sieg klar

VfB 03 Hilden II – ASV Süchteln 4:2 (2:1). Alles wie gehabt bei der VfB 03-Reserve. Auch wenn nicht die vermeintlich beste Startelf auf dem Platz stand, machten die Hildener das halbe Dutzend voll, feierten ihren sechsten Dreier in Serie. Kein Sieg mit Pauken und Trompeten, schlichtweg ein Arbeitssieg gegen überraschend starke Süchtelner. Gleichwohl musste das Team von Manuel Mirek phasenweise kräftemäßig ans Limit gehen – das dritte Spiel innerhalb von sechs Tagen ging ordentlich an die Substanz. Der Coach lobte dann auch den engagierten Auftritt seiner Truppe: „Das ist schon außerordentlich, was die Jungs auch heute wieder abgerissen haben. Wir mussten schon einen hohen Aufwand betreiben, um unsere tolle Serie fortzusetzen. Auch unsere drei A-Junioren haben sich vorbildlich eingebracht. Ich kann der ganzen Mannschaft nur Respekt und ein großes Lob zollen.“