Fußball-Landesliga VfB 03-Reserve legt gegen Unterrath den Turbo ein

VfB 03 Hilden II – SG Unterrath 4:0 (4:0). Das war die richtige Antwort der VfB 03-Zweiten nach der 0:6-Pleite eine Woche zuvor in Kapellen. Davon längst nicht mehr beeindruckt, brannte das Team von Manuel Mirek in den ersten 20 Minuten ein wahres Fußball-Feuerwerk ab, belohnte sich für den bis dahin blitzsauberen Auftritt mit vier Toren. Nach dem Abpfiff urteilte der Hildener Coach: „Wir haben genau das umgesetzt, was wir uns in der zurückliegenden Trainingswoche vorgenommen hatten. Von Beginn an wurde klar, dass die Jungs richtig Bock hatten, sich unbedingt rehabilitieren wollten. Dass wir das Niveau nicht über 90 Minuten halten können, war nachvollziehbar. In der zweiten Halbzeit schlichen sich aber doch einige unnötige Fehler ein. So haben wir offensiv aus unserer numerischen Überzahl einfach zu wenig gemacht. Alles in allem spielten die Jungs das aber kontrolliert und souverän nach Hause.“