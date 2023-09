Die Hildener wollen ihren Aufwärtstrend bestätigen VfB 03-Zweite hat Respekt vor dem VfL Jüchen-Garzweiler

VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler – VfB 03 Hilden II. Einen Hauch „großer Fußball“ erlebten die Jüchener am Dienstagabend in der zweiten Runde des Niederrhein-Pokals bei Rot-Weiß Oberhausen. Der Regionalligavertreter siegte zwar am Ende standesgemäß mit 5:3, doch die Elf von Trainer Marcel Winkens verkaufte sich so teuer wie möglich, führte 2:0 zur Pause, später mit 3:2, ehe RW0 mit einem Doppelschlag zum 4:3 (73./74.) die Weichen in Richtung Sieg stellte.