Fußball-Landesliga VfB 03 Hilden II freut sich auf den Tabellenvierten

VfB 03 Hilden II – VfL Jüchen-Garzweiler. In den letzten vier Begegnungen trafen die Hildener Fußballer vornehmlich auf Mannschaften aus der unteren Landesliga-Region. Die Ausbeute: Siege über den SC West, den ASV Mettmann und die SG Unterrath, dazu ein Unentschieden beim Cronenberger SC. Zehn Punkte, mit denen die VfB 03-Zweite den dritten Tabellenplatz behauptet. Mit nunmehr 55 Zählern sieht Manuel Mirek seine Mannschaft auf der sicheren Seite: „Den Klassenererhalt sollten wir geschafft haben.“ Auf die Pflicht folgt nun die Kür. „Wir wollen die Saison nicht austrudeln lassen, sondern in den restlichen Spielen das Maximale herausholen“, erklärt der Chefcoach der Hildener Reserve. Mindestens Rang drei soll es am Saisonende sein.