Testspiel VfB 03 Hilden II besiegt Oberligisten Büderich

Alle Achtung VfB 03 Hilden II ! Dass Ergebisse, ob nun positiv oder negativ, in der Vorbereitungszeit nicht zu hoch eingeschätzt werden dürfen, ist in Fußballerkreisen ein ungeschriebenes Gesetz. Gleichwohl hat der 4:3 (3:1)-Erfolg der Hildener am Mittwochabend beim klassenhöheren FC Büderich durchaus eine besondere Beachtung verdient. Schließlich lag der Landesliga-Dritte nach 35 Minuten bereits mit 3:0 vorne, ehe Christos Pappas sechs Minuten vor dem Seitenwechnsel verkürzte.