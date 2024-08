Ein Sieg zum Saisonauftakt gibt Selbstvertrauen Pokalspiel des VfB 03 Hilden ist auch ein Taktikduell

FSV Vohwinkel – VfB 03 Hilden. Die sechswöchige Vorbereitungsphase des VfB 03 neigt sich dem Ende zu. Am Dienstag stand noch einmal eine intensivere Übungseinheit auf dem Plan des Hildener Oberliga-Teams, ehe sich der Fokus mehr auf taktische Belange verlagerte. Obgleich die Meisterschaftsrunde erst in einer Woche startet, wächst bei den VfB 03-Fußballern die Spannung, denn auch der Pflichtspielauftakt am Sonntag (15 Uhr, Sportplatz Lüntenbeck) beim FSV Vowhinkel hat es in sich.